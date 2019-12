Ancora una settimana di attesa e poi prenderà il via la distribuzione di Polenta e Cervo della pro loco di Trivero. Il tradizionale appuntamento si svolgerà domenica prossima, 15 dicembre, a partire dalle 11 in Piazza della Repubblica al Ponte Lora di Trivero e in Piazza XXV Aprile a Ponzone, nel territorio di Valdilana.