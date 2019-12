Dal Nord Ovest - Per sfuggire ai controlli investe un poliziotto e provoca un incidente: arrestato

Giovedì sera la Polizia ha effettuato controlli nella zona di via Montanaro e via Scarlatti. Poco prima delle 22 gli agenti hanno notato sopraggiungere in zona una Citroen C2 con due giovani a bordo, che si sono fermati vicino ad un cittadino di colore per chiedere qualcosa. Sospettando si trattasse di una trattativa per l’acquisto di droga, i poliziotti hanno deciso di controllare l’auto ed avvisare i colleghi di una pattuglia posta poco più avanti di fermare l'auto.

Il conducente della Citroen, accortosi degli agenti che gli intimavano l’alt, non solo non si è fermato, ma ha volontariamente investito uno dei poliziotti, colpendolo alla gamba destra all’altezza della coscia e del ginocchio. Ripreso il controllo dell’auto, il guidatore si è dato alla fuga su via Santhià in direzione esterno di Torino.

Lì ha preso il via un lungo inseguimento su vie Sempione e Mercadante, terminato in strada Lanzo dove l‘auto, prima di fermarsi definitivamente, è andata a sbattere contro 4 veicoli parcheggiati per strada. Il giovane alla guida della Citroen è un 21enne italiano, con la patente di guida sospesa a tempo indeterminato. Essendosi rifiutato di sottoporsi al test sull’assunzione di droghe, oltre ad essere arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale, è stato anche denunciato.