Brusnengo: Auto si ribalta e precipita in un fosso, due donne finiscono all'ospedale FOTO

Due donne sono state trasportate in ospedale a causa di un incidente autonomo avvenuto a Brusnengo, poco prima delle 19 di stasera, 8 dicembre. Dalle prime ricostruzioni, per cause ancora da chiarire, sembra che la Fiat Panda sia uscita leggermente di strada e abbia urtato contro lo spigolo di un muretto che l'ha fatto ribaltare in un fosso.

Il veicolo, in transito verso Gattinara, ha riportato seri danni ed è stato necessario l'intervento del carro attrezzi per rimuoverlo. Sul posto anche i vigili del fuoco di Cossato per la messa in sicurezza e gli agenti della Polizia Stradale per i rilievi del caso. Al momento non si conoscono le condizioni di salute delle due donne. Seguiranno aggiornamenti.