Auto perde gas, intervento dei vigili del fuoco a Biella

Intervento dei vigili del fuoco a Biella, in via Emilia, per una piccola perdita di gas proveniente dal motore di un’auto in sosta. Ad avvertire, il proprietario del veicolo nella mattinata di oggi, domenica 8 dicembre. Dopo le opportune verifiche, il mezzo è stato messo in sicurezza e trasportato in un deposito, in attesa delle riparazioni del caso.