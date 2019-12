La grande Famiglia dei Vigili del Fuoco di Ponzone si allarga per Santa Barbara FOTOGALLERY

Daniele, Andrea, Jacopo e Stefano: ecco i quattro giovani che domenica prossima termineranno il corso per diventare Vigili del Fuoco volontari e che hanno scelto la grande famiglia del distaccamento di Ponzone per dare il loro contributo al bene dei cittadini della valle di Mosso e Valsessera. Sono stati accolti tutti e 4 nel gruppo oggi, domenica 8 dicembre, dopo la preghiera a Santa Barbara nella chiesa di Ponzone, Valdilana.

Prima della messa solenne e la presentazione dei ragazzi, alla quale hanno partecipato non solo i Vigili del Fuoco di Ponzone ma anche la Protezione Civile, il corpo degli AIB e altri rappresentati, la giornata è iniziata nella sede del distaccamento in via Provinciale.

Il comandante di Distaccamento Giovanni Capparoni

Come ogni anno Volontari e permanenti di Ponzone festeggiano Santa Barbara al meglio, ricordando vittorie e interventi conclusi positivamente, i progetti e gli obiettivi per lavorare al meglio negli anni a venire. Molte le autorità che hanno partecipato con orgoglio e sono intervenuti per un ringraziamento in questa giornata. Gli onori di casa sono stati fatti dal comandante del distaccamento, Giovanni Capparoni: “Grazie a tutti per essere qui – inizia – . Vedo tanti amici, colleghi e persone che ci stanno aiutando a lavorare sempre meglio sul territorio. Ogni anno cerchiamo di tenerci aggiornati e formare i tanti ragazzi che sono volontari da noi. Inoltre anche le attrezzature e i mezzi con i quali lavoriamo sono una priorità e, grazie all’impegno dei politici locali e anche di privati abbiamo tutte le carte in regola per affrontare gli interventi di ogni giorno. Quest’anno grazie a donazioni di locali siamo riusciti ad aggiudicarci una motosega e 6 panche per i nostri spogliatoi”.

Sono stati 390 gli interventi dei distaccamento di Ponzone per l’anno 2019, “un bel numero – spiega Capparoni – nonostante siano inferiori ai 420 dell’anno 2018. Il nostro distaccamento si trova a metà strada dai colleghi di Varallo fuori provincia e dal distaccamento centrale di Biella. Il nostro intervento nelle due valli Mosso e Sessera è decisivo. Noi ci siamo sempre, h24 e 365 giorni all’anno. La cosa bella del nostro gruppo è l’unità e l’affetto che ci lega: siamo una famiglia. Lavoriamo insieme e aiutiamo a crescere i tanti giovani volontari che fanno parte del team”. Gli attivi nel distaccamento di Ponzone sono in tutto 24, il più giovane compirà 19 anni a marzo. “Siamo un distaccamento giovane che fa ben sperare nel futuro della sicurezza del territorio, i ragazzi vanno tutti d’accordo: è bello lavorare così”.

I presenti

A intervenire per ringraziare dell’operato i Vigili del Fuoco sono stati in molti: l’onorevole Cristina Patelli e l’onorevole Andrea Delmastro che hanno ricordato come il territorio debba essere unito quando si parla di sicurezza; anche il presidente del’Unione Montana, Gian Matteo Passuello, ha abbracciato la posizione degli onorevoli, ricordando l’impegno di tutti i Vigili del Fuoco e chidedeno un minuto di silenzio per la tragedia di Alessandria che ha scosso il Corpo a livello Nazionale. Ha inoltre aggiunto la presenza dei sindaci del territorio per aiutare i Vigili del Fuoco come anche Aib e Protezione Civile. “Da gennaio - spiega Passuello - l’unione metterà a disposizione esperti ingegneri e geometri che si muoveranno sul territorio al momento del biaogno per migliorare la sicurezza delle nostre zone. Inoltre i progetti per l’anno 2020 dell’Unione Montana mettono in campo l’attuazione di convenzioni con Vigili del Fuoco, Protezione Civile e Aib”.

A intervenire anche il sindaco di Valdilana, Mario Carli . “Abbiamo lavorato a stretto contatto nell’ultimo periodo, vi ringrazio per quello che fate: in silenzio e senza chiedere nulla in cambio. La gente vi vuole bene e vi stima anche per questo. Metterò in campo proposte per lavorare ancora insieme e in sinergia per Valdilana”.

A chiudere il cerchio, prima del saluto dell'ispettore antincendi Silvio Davì che finirà il suo percorso con i Vigili del Fuoco a fine anno, è stato il Vice Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Biella, Fabrizio Maniscalco: "Il nostro compito è la sicurezza dei cittadini. Un orgoglio essere qui e voglio ricordare il grande riconoscimento del Presidente Mattarella per il Corpo Nazionale: ci è infatti stata riconosciuta la medaglia d'oro al Valor Civile. Questa medaglia è importante per tutti noi. Buona Santa Barbara a tutti".

Dopo la messa nella chiesa di Ponzone il gruppo ha poi pranzato insieme nella sede del distaccamento: per chiudere in allegria e nel nome di Santa Barbara il 2019 e brindare all'anno a venire e a tutte le soddisfazioni che arriveranno nel prendersi cura della comunità.