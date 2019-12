Festa di consegna dei libri agli alunni della scuola primaria di Tollegno

La Scuola Primaria di Tollegno ha aderito al Progetto "Aiutaci a crescere, regalaci un libro." Nel mese di agosto in più di 200 punti Librerie Giunti sono stati raccolti libri usati dai 6 agli 11 anni , consegnati dai clienti, che li hanno donati alle librerie che aderivano al progetto. Nel nostro territorio ha aderito il punto Giunti della Bennet di Vigliano in collaborazione con la Biblioteca del paese che ha raccolto nel mese di ottobre le richieste delle scuole per poter avere una quota dei libri raccolti durante l'estate.

La festa di consegna dei libri si è tenuta domenica 1° dicembre a Vigliano presso la libreria Giunti che per l'occasione ha organizzato un pomeriggio divertente per i bambini con spettacolo di magia, letture animate e una dolce merenda. Una rappresentanza dei bambini della classe quarta di Tollegno con la loro insegnante ha ritirato per la scuola un bel pacco di libri di narrativa che vanno ad aggiungersi a quelli del progetto “Io leggo perchè”, arricchendo sempre più la loro biblioteca.