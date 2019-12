Il Biellese magico e misterioso: A fine Ottocento i contadini di Cavaglià, Salussola e Zubiena diffidavano dei medici e dei farmacisti

Medicina per i poveri, roba di seconda categoria. Nell’Ottocento, la gente di campagna diffidava dei dottori e dei farmacisti. E non aveva tutti i torti.

I padroni dell’arte salutare non usavano troppi riguardi nei confronti dei loro clienti meno abbienti o poco avveduti. Ma avevano la forza di garantirsi sempre e comunque una posizione di tutto rispetto.

Se ne accorse a proprie spese un contadino e carrettiere di Salussola, Giuseppe Mainone detto “Paradis” che nell’estate del 1841 finì nei guai, processato per diffamazione dopo aver accusato pubblicamente il farmacista del paese, l’onorato chirurgo Pacifico Pramaggiore d’essersi approfittato della sua inesperienza in fatto di prescrizioni sanitarie scrivendo “ricette intestandole per conto di esso inquisito per malattie da altri sofferte; servendosi degli ordinati rimedj per uso della propria famiglia, che tali ricette erano false in quanto la di lui moglie, cui si riferiscono le ordinazioni non era giammai stata inferma”. Arrabbiato e fuori di sé, il povero contadino aveva inveito in piazza contro il farmacista dandogli del “balosso, birbante, truffatore e ladro”.

Intervenne subito il Giudice del Mandamento che però, invece di accertare se le accuse del “Paradis” avessero davvero un fondamento, decise di condannare il contadino che protestava troppo vivacemente a 15 giorni di carcere ad indennizzare Pramaggiore ed alle spese di giudizio “Da non rilasciarsi poi tale pena scontata se non previa di lui sottomissione di astenersi dalle risse e dal frequentare le osterie, darsi a stabile (occupazione), astenersi dai furti, di essere rispettoso verso chiunque e particolarmente alle autorità e di non dare infine colla sua condotta luogo a doglianze sotto le maggiori pene dalla legge inflitte in caso di contravvenzione”.

Caddero nel vuoto anche le accuse lanciate dal giovane fabbro Michele Riva di Dorzano che accusò lo speziale Bernardino Tua di Cavaglià nientemeno d’avergli ammazzato il padre, avvelenandolo.

Sentito dal giudice Evandro Peano, il fucinatore raccontò che mentre si trovava per lavoro a Crescentino aveva ricevuto una lettera dettata dal padre infermo nel letto di casa, a Dorzano per chiedergli di tornare al più presto a casa perché si sentiva in fin di vita. Spaventato non poco, Riva lasciò il lavoro e tornò subito al capezzale del genitore appena in tempo per raccogliere i suoi ultimi respiri, perché il poveretto morì quasi subito.

Cos’aveva provocato la prematura dipartita di Pietro Riva, ancora sano e robusto ?

Il giovane fabbro seppe dalla madre che il genitore una settimana prima di trovarsi infermo s’era recato col fratello Giovanni dal farmacista di Cavaglià Bernardino Tua per una ricetta medica. Lo speziale, aveva poi offerto da bere ai due uomini “una bibita per loro ristoro dilungata in un bicchier d’acqua”, una bevanda avvelenata.

Secondo Michele Riva, lo zio Giovanni ne assaggiò poca mentre il padre “avidamente la trangugiò tutta e vuotò il bicchiere”.

Mentre tornavano a Dorzano ai due malcapitati venne una gran sete e Pietro Riva “giunto a casa sua per estinguere tale arsura si mise a bere molt’acqua, ma invece di cessargli aumentava sempre più la sete, e gli si aggiunse una forte dissenteria e sforzi di vomiti per cui dovette mettersi subito a letto”.

Venne chiamato d’urgenza il chirurgo Pacifico Pramaggiore, proprio quello che il contadino “Paradis” accusava d’essere un “birbante” non troppo in gamba nella sua professione e che anche in questo caso non si mostrò troppo all’altezza perché Pietro Riva non guarì ma “continuò a soffrire gli incomodi testè mentovati fino all’ultimo momento di sua vita lagnandosi che tale malattia potesse essergli cagionata da tale sua bevanda”.

I famigliari del defunto si convinsero che l’uomo era morto perché il farmacista gli aveva offerto da bere prendendo dallo scaffale una bottiglietta per un’altra, “dandogli una bevanda nociva per isbaglio”.

Da lì la denuncia.

Fatta però con tutte le cautele possibili, perché il giovane fabbro sapeva di andare a cozzare contro persone più potenti ed importanti di lui. Non lanciò un’esplicita accusa di omicidio ma segnalò la sua tragedia al Giudice senza “porgere alcuna instanza contro il farmacista” e solo “per iscarico” di sè stesso e della propria famiglia. Perché nessuno dicesse poi che suo padre lo avevano avvelenato loro.

Sempre per metter bene in avanti le mani, Riva sottolineò che lo zio “dopo avere egli pure assaggiato quella bevanda si sentì anch’egli un forte bruciore e soffrì anche qualche po’ di dissenteria” ma salvò la vita “avando bevuto molt’acqua e latte freddo, ed essendo anche più giovane”.

Sentito subito dal giudice Peano che conduceva l’inchiesta, il dottor Pramaggiore dichiarò che quando visitò il povero Riva non riscontrò assolutamente “traccia d’avvelenamento” ma solo una “gastro-enterite-dissenterica” come provavano ampiamente le “scosse ematiche, le frequenti dejezioni, la dolentazione generale dell’addome, la sete, la aridità delle fauci, la depressione del polso”.

Niente avvelenamento.

Ma si poteva morire per un’indigestione ?

Al dottor Pramaggiore non passò neanche per la testa di doversi giustificare perché malgrado le sue “ripetute posteriori visite” il paziente non aveva avuto le opportune e tempestive cure. Né il Giudice trovò nulla da eccepire nel suo comportamento. Bastava che il medico avesse scagionato il farmacista.

Del resto, un altro testimone, il consigliere comunale di Cavaglià Giovanni Riva dichiarò d’aver veduto chiaramente il mattino del 14 maggio i due fratelli di Dorzano sulla piazza parrocchiale del proprio paese. Parlò con Pietro Riva che conosceva col soprannome di “Frarone” e voleva far colazione con un salame crudo. Allora lo mise in guardia e gli disse “che se lo mangiava senza far cuocere poteva fargli male, tanto più che egli era già sempre malatino e di gracile salute. Avendolo poi veduto col suo fratello più tardi suppongo che abbiano realmente fatta la colazione senza che però si abbia ancora con loro parlato”. Ecco la vera causa della morte: il salame fatale, tanto più che, sempre a detta del consigliere comunale, l’uomo di Dorzano “era solito già da prima a bere smoderatamente del vino e sovente anche del brandevin”.

Proprio così, confermò un altro contadino di Cavaglià, Bartolomeo Carletto che quel giorno fatale vide chiaramente i due fratelli di Dorzano mentre senza riguardo stavano facendo colazione “mangiando un salame di sei ettogrammi circa crudo ancora, sebbene fosse di quelli che si mangiano cotti, con accompanamento di pane bianco che si erano provvisti essi medesimi” e per di più “bevendo eziandio due bottiglie di vino di un boccale somministratogli gratuitamente da mia moglie”.

La donna, Caterina Savigliano precisò che davvero i due “bevettero facendo in mia casa stessa colazione con pane salame formaggio” ed il salame era “piuttosto grosso di quelli che si mangiano cotti e che essi mangiarono tuttavia crudo”.

Insomma, se l’erano cercata.

Poi il giovane Lorenzo Machieraldo che svolgeva le mansioni di garzone nella bottega del farmacista Tua portò la testimonianza decisiva per scagionare il suo datore di lavoro. Era presente quando giunsero in bottega i due fratelli e vide chiaramente il proprio principale offrire loro “un po’ di rhum e di kurj (spirito di ciliegia)” prendendo la bottiglietta che conteneva il liquore “nel luogo, che è solito a ritenerle e che si trova separato dagli altri medicinali”. Non c’era stata nessuna confusione. Semmai, il garzone ricordò bene d’aver notato che quando entrarono nella farmacia i due fratelli erano

“già un po’ ubbriachi di Brandevin od almeno ciò ho sospettato non sapendo veramente se già e dove avessero bevuto. Ed anzi ho sentito che il fratello del Frerone disse che già aveano quel mattino fatto colazione mangiando del salame e bevuto vino”.

Tutto chiarito: a causare il decesso fu un’ingorda colazione a base d’insaccati pesanti come macigni ed in più forti, ripeture e smodate libagioni.

Il farmacista Tua non aveva responsabilità alcuna.

Ma il medico ?

Era davvero senza colpe quel sussiegoso sanitario che il povero contadino “Paradis” dalla lingua troppo lunga aveva accusato di non essere troppo attento ai suoi doveri ?

Veramente, i medici che nei paesi dovevano occuparsi dei poveretti davano loro tutte le cure necessarie ?

Le condizioni di assoluta precarietà dell’assistenza ai malati, almeno nelle campagne, risultano chiaramente dagli atti di un altro procedimento penale del 1864, provocato a Zubiena da un forte contrasto personale fra il farmacista del paese Sebastiano Massara ed il medico condotto, dottor Fortunato Brizio.

Venuti a diverbio, i due si accusarono vicendevolmente di non fare il proprio dovere. Il farmacista Massara rimproverò Brizio di continuare a diffamarlo, scoraggiando i suoi clienti e l’altro si difese protestando che i medicinali di quello speziale poco scrupoloso sarebbero stati “di pessima qualità” ed invitando i pazienti a rivolgersi da un’altra parte o preparando egli stesso i medicinali, togliendo lavoro all’avversario.

Per accertare la sussistenza delle reciproche accuse, l’avvocato Luigi Garino della Giudicatura di Mongrando dovette per forza chiamare a testimoniare molti popolani del paese.

E la verità venne a galla: entrambi i valorosi sanitari se ne strafregavano dei loro assistiti.

Potendo una volta tanto parlare liberamente, tutti i popolani interrogati dal Giudice criticarono duramente sia uno che l’altro, il farmacista come il medico condotto.

Sofferente da tempo di una non meglio precisata “malattia nervosa” che gli provocava forti dolori girando il capo, il falegname sessantenne Giovanni Baietto s’era rivolto al dottor Brizio che gli suggerì di prestarsi ad un suo “esperimento” consigliandogli di bere ogni due ore un cucchiaino d’un “botticino contenente un bichiere e mezzo circa di liquido limpido come acqua” ma, seguita la prescrizione, non ne ebbe alcun beneficio. Tornò dal medico che non si stupì dell’inefficacia della cura ma dette la colpa al povero paziente frettoloso che si sarebbe “troppo precipitato a prenderlo”. Gli consegnò un altro flaconcino col medesimo intruglio, invitando il malato “a prenderlo più adaggio”. Niente da fare, i dolori restarono quelli che erano. Ma il medico chiese comunque il compenso di due lire, benché il falegname fosse “povero ed ascritto nella lista dei poveri che il medico visita gratuitamente”.

Poiché la moglie era seriamente ammalata, il muratore Domenico Baietto detto “Manòt” ricorse con fiducia al medico Brizio che visitò più volte la donna, senza peraltro riuscire a guarirla, tanto che ad un certo punto, senza dar spiegazioni, “l’abbandonò”. L’inferma venne presa in cura dal dottor Vittorio Vineis di Mongrando e cominciò a migliorare.

Poi un pomeriggio il muratore incontrò nuovamente il dottor Brizio che gli chiese notizie della moglie e saputo che la donna “aveva sempre delle febbri” gli propose “un esperimento” propinandogli le solite ampolline già negativamente sperimentate dal falegname Baietto. Anche queste contenevano “un liquido che sembrava acqua un po’ torbida” e dovevano essere bevute dall’ammalata nella quantità d’un cucchiaino da caffé ogni due ore. Fiducioso, il muratore seguì le prescrizioni, ma la moglie “non ottenne dei miglioramenti, giacchè sin dalla prima notte successiva ebbe una recrudescenza di febre fredda e quindi calda e cessarono gli anteriori miglioramenti, peggiorò ogni giorno e dopo dieci o quindici giorni morì”.

Anche la madre di Baietto, la contadina Angela Verdoia confermò l’inefficacia delle cure prestate dal dottor Brizio alla nuora “sempre stata malaticcia” cui somministrò il contenuto di due ampolline. La donna iniziò la cura, ma il rimedio “parve sia stato piuttosto dannoso che utile poichè nella notte seguente l’ammalata ebbe febbri peggiori, onde io gettai il rimanente contenuto nei botticini, e detta mia nuora continuò a declinare e dopo dieci o dodici (giorni) morì”.

Purtroppo, non fu l’unica cura con un esito funesto.

Al figlio del contadino Pietro Richermo detto “Barialla” che s’era ammalato, il medico di Zubiena prescrisse l’uso d’impiastri vescicanti da applicare sulla parte malata. Poiché non si fidava del farmacista Massara suggerì d’acquistarli a Biella. Speranzoso, “Barialla” vi andò in tutta fretta con la moglie ma “inutilmente, poichè poco dopo che eravamo arrivati a casa [il figlio] spirò”.

E due.

La faccenda rischiava di complicarsi maledettamente perché più si scandagliavano i meandri delle pratiche mediche nel paese della Serra più si rischiava di andar per la strada del cimitero.

Per fortuna, accortamente, il Procuratore del Re Santini chiuse rapidamente la disputa giudiziaria ed archiviò la denuncia del farmacista, ritenendo non vi fosse prova alcuna d’una diffamazione nei confronti dello speziale del paese. Il dottor Brizio aveva tutto il diritto d’indirizzare i suoi pazienti ad acquistare le medicine dove più gli garbava, “anche conformemente al suo stretto dovere essendo egli responsabile del buono o cattivo esito della malattia”.

Al Giudice parve assolutamente irrilevante il fatto inquietante che in almeno due occasioni i malati fossero morti dopo gli ‘esperimenti’ del medico condotto. Sembrava importargli solo di riportare ad ogni costo l’armonia fra quei due onest’uomini cui era affidata la salvaguardia della salute dei popolani di Zubiena, gente peraltro “di compressione robusta e di mente aperta” e se qualcuno di loro non era contento, si arrangiasse pure come poteva.

Non v’è da stupirsi se bistrattati dalla medicina ufficiale, contadini e popolani si aggiustavano come potevano, curandosi con le erbe, seguendo le prescrizioni dei vecchi.

La gente di Zubiena aveva anche la fortuna di poter ricorrere all’”Acqua Cacastracci”, com’era allora chiamata la fontana dall’odore e sapore di uova fracide che sgorga nella frazione Riviera ed era e resta a tutt’oggi una fonte davvero miracolosa.

Tutti parlavano “delle guarigioni di malattie ostinate e ribelli ad ogni altro rimedio ottenute mercè di quell’acqua” ed il dottor Minazio, un medico del paese molto più scrupoloso del suo collega Brizio, la considerava “un mezzo eccellente per promuovere le orine e la diaforesi” e la prescriveva “con molto successo nella dispepsia, nelle bronchiti lente, nei catarri di vescica, nella renella, negli infarcimenti ghiandolari, nel gozzo, ed in fine nelle varie malattie della pelle”.

Ma sanitari come Minazio erano un’eccezione e tanta gente si mostrava sensibile al richiamo di pratiche o di dottrine salvifiche che sconfinavano nel terreno infido e franoso della magia.

Molti popolani pensavano di non aver bisogno delle cure della medicina ufficiale e degl’intrugli a caro prezzo del farmacista e senza dirlo troppo in giro si affidavano con fiducia ai ‘mediconi’ dell’antica tradizione contadina, i guaritori di campagna.

