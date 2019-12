Pausa natalizia per medici e infermiere dell’Ambulatorio sardo

Prima dell’imminente arrivo delle festività di fine anno, medici e personale operante a Biella presso l’Ambulatorio infermieristico sardo “Dott. Emilia Cavallini” di via Costa di Riva, 12, si sono dati appuntamento per lo scambio di auguri al ristorante di Luigi Apicella. Serata in amicizia trascorsa appena fuori la soglia di casa Su Nuraghe e visita di cortesia ad altri emigrati, nuovi Biellesi provenienti dalla Costiera amalfitana che con la loro attività di pizzaioli caratterizzano un aspetto della ristorazione ai piedi del Mucrone.

Con loro, a fianco del direttore sanitario dott. Vincenzo Nardozza, il presidente di Su Nuraghe, Battista Saiu, accompagnato da Gonaria Lostia e Maria Bosincu, le due referenti della struttura sanitaria dei Sardi che da oltre dieci anni opera gratuitamente in favore di tutti i Biellesi. Durante la serata è stata fissata la sospensione natalizia e definiti alcuni dettagli del servizio volontario gratuito svolto dal personale infermieristico professionale e generico. Erano presenti Luisella Angius, Maria Bosincu, Gonaria Lostia, Valeria Maoret, Carla Marangoni, Dorina Moro, Piera Sanna e Grazia Ziranu che, insieme ad altre, garantiscono l’apertura nei giorni di lunedì e giovedì, dalle ore 9:00 alle ore 11:00.

Nel periodo natalizio, l'attività ambulatoriale verrà sospesa giovedì 12 dicembre per riaprire lunedì 12 gennaio 2020.Con una semplice telefonata è possibile fare visite specialistiche gratuite, grazie alla generosità dei dottori Francesca Muzio (dermatologo), Antonio Battaglia (cardiologo), Elisabetta Scaruffi (psicologo), Vincenzo Nardozza, (neurologo).Ordinariamente si effettuano piccole medicazioni, iniezioni, monitoraggio dei parametri vitali (pressione arteriosa, glicemia, controllo del colesterolo, iniezioni intramuscolari).Per accedere al servizio gratuito è sufficiente portare la prescrizione del medico curante ed il farmaco da utilizzare anche per eventuali medicazioni.

Per contatti e prenotazioni, telefonare al numero: 015-34638 (Su Nuraghe) - 328 5641560 (Maria Bosincu) - 330 3274852 (Gonaria Lostia).