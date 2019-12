Natale in famiglia o Capodanno con gli amici: Santo Stefano Spa Relais ha pensato a tutto

Il periodo natalizio è il più speciale dell'anno: le famiglie si riuniscono per festeggiare insieme il Natale, mentre gli amici non aspettano altro che brindare assieme al nuovo anno il 31 dicembre. Natale e Capodanno, due ricorrenze diverse attese con impazienza da grandi e piccoli, studiate nei minimi dettagli puntando alla perfezione.

Santo Stefano Spa Relais di Sandigliano non può chiedere di meglio: ogni anno il cuore e la preparazione dei professionisti del Relais è dedicata a programmare il pranzo di Natale e il Cenone di Capodanno per i suoi ospiti puntando alla genuinità, perfezione dei piatti e ospitalità. Un posto dove ci si sente a casa senza rinunciare al relax delle feste e alla cura dei dettagli.

Per il pranzo di Natale Santo Stefano SPA Relais ha fatto del suo meglio creando un menù equilibrato ma ricco e gustoso che non potrà che stuzzicare e stregare il palato delle tavolate.

Aperitivo di benvenuto seguito da 2 antipasti, 2 primi, 1 secondo e un dolce con vini inclusi selezionati dalla cantina: il tutto a 60 euro a persona.

Ecco il menù:

Anche i bambini troveranno "pane per i loro denti", con un menù semplice e sicuramente amato dai più piccoli: Tagliatelle al ragù, cordon bleu e patatine fiammifero per finire con un goloso budino al cioccolato e una bevanda inclusa a 20 euro ciascuno.

Si passa al Capodanno del Relais. Come aspettare la mezzanotte insieme agli amici? Oltre a musica e danze per il dopo cena il Cenone di Capodanno del Santo Stefano Spa Relais non ha bisogno di presentazioni: piatti prelibati sono anche in questa ricorrenza i protagonisti dell'evento con due possibilità di scelta. Il classico cenone di Capodanno con Aperitivo di benvenuto, 3 antipasti, 2 primi, 1 secondo e il dolce accompagnato da una scelta curata di vini della cantina a 110 euro;

Oppure il Gran buffet di capodanno dove la scelta di piccoli capolavori sarà a disposizione degli ospiti. Tanti antipasti e un primo di pesce con dolci sempre a buffet per chiudere in dolcezza. Anche qui vini della cantina selezionati inclusi nella proposta. Il tutto a 70 euro a persona.

I posti per entrambe le ricorrenze sono limitati e alcuni sono già stati prenotati. Per assicurarsi la presenza alla tavola del Santo Stefano Spa Relais in via Giuseppe Garibaldi 5 a Sandigliano contattare il numero 015 24 96 154 o scrivere alla mail info@relaissantostefano.com.