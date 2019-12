Manutenzione straordinaria sulla provinciale Mongrando-Donato

Cantiere aperto da lunedì 9 dicembre, dal km 0+000 (Mongrando) al km 7+000 (Donato) della strada provinciale 405 Mongrando - Donato, dove si eseguiranno lavori urgenti di ripristino del piano viabile.

Ad eccezione dei giorni festivi, l'intervento durerà fino al 31 dicembre, nella fascia oraria 8-18. Durante questo periodo, la Provincia di Biella ha stabilito che il cantiere non si estenderà per più di cento metri, che, in prossimità dello stesso, il limite di velocità sarà di 30 km/h, e che, sul tratto indicato, sarà in vigore il senso unico alternato regolato da semaforo o movieri.