Virtus Biella, scocca l'ora della Sardegna

E' arrivata l'ora della prima trasferta oltre la terra ferma. Sabato sera alle 20,30 la Prochimica Novarese Virtus Biella giocherà sul campo di Palau in Sardegna contro la forte Capo d'Orso. La squadra affronterà quindi l'unica trasferta lunga partendo dal PalaSarselli alle 10,15 di sabato 7 dicembre. L'arrivo in aereo è previsto all'aeroporto di Olbia alle 14,05 prima del trasferimento all'hotel. Il team pernotterà poi sull'isola e nella giornata di domenica 8 dicembre, alle 16, ripartirà alla volta di Milano Malpensa. L'arrivo a Chiavazza è previsto intorno alle 20,30.

"Una trasferta complicata -commenta coach Maurizio Venco- perchè Capo d'Orso è una squadra esperta con giovani talentuose e un palleggio di altissimo livello. Inoltre in casa ha sempre fatto bene compreso il 3-0 inflitto al Vigevano. E' un buon test per noi e nonostante gli acciacchi di alcune giocatrici dobbiamo riuscire a esprimerci al meglio a livello tecnico. Non ci interessa il pensiero della vittoria ma l'importante è crescere e disputare una buona partita fuori casa. Per noi conta fissare punti fermi e giocare tranquilli a pallavolo".

La situazione infermeria in casa Virtus è leggermente migliorata rispetto a sette giorni fa con il recupero del libero Baratella. Ferma ai box l'opposto Bazzani, ancora problemi per El Hajjam, Fornara e Zecchini. "Solo nell'ultimo allenamento verificheremo la situazione delle giocatrici -precisa il ds. Franco Vecco Garda-. Sarà una trasferta lunga ma insieme a tutto il gruppo ci sarà anche Ginevra Bazzani con le stampelle. Ci sembra giusto che anche lei sia con noi. Speriamo che l'aria della Sardegna ci faccia invertire la rotta di queste sconfitte in campo esterno, almeno dal punto di vista del gioco, esprimendolo come se fossimo al PalaSarselli".