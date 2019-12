La Biellese - Ufficiale: Daniele Tettamanti è un nuovo giocatore bianconero

230 presenze in Serie D e 43 reti all'attivo. Esperienza e carisma al servizio di Mister Peritore. ASD La Biellese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Daniele Tettamanti. Nato a Verbania il 2 giugno 1991, Daniele approda oggi in maglia bianconera in uscita dal Bra Calcio, Club col quale, in Serie D, in due stagioni ha collezionato un totale di 27 presenze. Giocatore di esperienza e di carisma, in carriera vanta 230 presenze nel quarto campionato nazionale. Ha giocato poi per Borgomanero, Borgosesia, Gozzano e Chieri 1955. Quella in bianconero è la sua seconda avventura nella categoria di Eccellenza. Trequartista, ma all'occorrenza anche mezzala, in Serie D ha realizzato complessivamente 43 reti e conta anche 5 marcature nella categoria superiore, la C2 (oggi Lega Pro Seconda Divisione), disputata con Bra nel 2013/2014.

Ad accordo raggiunto, Daniele si presenta così a Biella e ai suoi nuovi tifosi: "Ringrazio il Presidente e tutta la Società per l'interessamento nei miei confronti, sono felice di iniziare questa nuova esperienza in un Club dalla storia importante e che sta cercando di riaccendere l'entusiasmo di tutta una Città. Porto a Biella anni di esperienza e carattere e il desiderio di dare il massimo in ogni occasione. In settimana inizierò a conoscere i miei nuovi compagni e sarò quindi a completa disposizione di Mister Peritore. Per me è un nuovo inizio, così come lo è per questo Club, mi sento pronto, carico e motivato: Forza Biellese!".