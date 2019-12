Candelo: Tutto pronto per la suggestiva Corsa degli Elfi

Conto alla rovescia per la Corsa degli Elfi organizzata anche quest'anno a Candelo per domani, domenica 8 dicembre. La non competitiva aperta a tutti, a favore della Fondazione Clelio Angelino, prevede il ritrovo alle 8,30 al supermercato Conad di via Iside Viana. Destinazione il suggestivo Ricetto medievale di Candelo, che i partecipanti raggiungeranno con un percorso di circa 5 chilometri. La partenza è prevista alle 10. La manifestazione podistica, approvata Fidal, è organizzata nell'ambito della kermesse Il Borgo di Babbo Natale.