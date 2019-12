Calcio: Stefano Mancuso nuovo giocatore bianconero de La Biellese

L'attacco della Prima Squadra si rafforza con il capocannoniere (Girone A, Eccellenza) della passata stagione. ASD La Biellese comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dell'attaccante Stefano Mancuso. Nato a Biella il 24 maggio 1993, Stefano torna oggi a indossare la maglia della sua Città dopo l'esperienza della stagione 2015/2016. Giocatore dotato di velocità, possiede un rapido cambio di passo, fiuto del gol e buona tecnica. Dopo l'annata all'ombra del Mucrone ha militato nelle fila del Ponderano, nell'Alicese e nel Borgosesia. La scorsa stagione, protagonista ad Alice Castello, ha conquistato il prestigioso titolo di capocannoniere del Girone A del campionato di Eccellenza: a referto hanno portato la sua firma 19 reti, di cui una su calcio di rigore.

Questo il suo commento da nuovo attaccante bianconero: "È per me un onore e un orgoglio tornare a vestire questa maglia. Arrivo in un Club che ha fortemente cambiato la propria “personalità” e sta costruendo bene, un passo alla volta, il proprio futuro. Mi hanno voluto fortemente e di questo sono davvero molto felice. È mia intenzione fin da subito ripagare la fiducia che mi è stata data e farlo nel migliore dei modi, lavorando con il Mister e mettendomi a completa disposizione dei miei nuovi compagni di squadra. Sono qui con l'entusiasmo giusto: la Biellese sta costruendo un ottimo progetto".