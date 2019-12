Bi Ultra 2020, fissata la data per tre giorni di grande sport FOTO

Dopo il grandissimo successo della prima edizione, organizzata tra sabato 30 marzo e domenica 1° aprile 2019, sono state fissate le date della seconda edizione di BIUltra 6.24 / Run for Special: l’evento si svolgerà su tre giorni ed è stato fissato per l’ultimo fine settimana di marzo 2020, da venerdì 27 a domenica 29. L’organizzazione sarà curata ancora dal team composto da Pietro Micca, Biella Running, Asad Biella e Special Olympics Italia Team Piemonte con la collaborazione della Cooperativa Sociale Sportivamente, e avrà quale location la bellissima Accademia dello Sport Apd Pietro Micca di Biella.

Il percorso sarà di poco più di 1000 metri, varierà leggermente rispetto alla prima edizione poiché verrà reso più veloce, rimanendo altamente spettacolare per il pubblico presente e mantenendo il passaggio all’esterno dell’Accademia dello Sport dove verrà allestita tutta l’area dedicata all’accoglienza, al ristoro e agli eventi collaterali della manifestazione che verranno comunicati non appena definitivi. Per l’edizione 2020 verranno riproposte le stesse gare, ovvero: la 24 ore competitiva Iuta e Fidal; la 6 ore competitiva Iuta e Fidal; la camminata/corsa non competitiva “Run for Special” di circa 4 chilometri aperta a tutta la cittadinanza; la “Run for Kids” riservata a tutti gli Under 12. Verrà però aggiunta anche una 10km competitiva su percorso certificato Fidal: per chi ama il fondo la possibilità di cimentarsi su una delle distanze regine della corsa su strada.

Un po’ di numeri della passata edizione: 320 partecipanti alla camminata non competitiva “Run for Special”, 77 partenti alla “6 ore”, 67 partenti alla “24 ore”, 40 partecipanti alla “Run for Kids” riservata agli Under 12, oltre 100 volontari per gestire l’evento, 12 regioni italiane e 6 nazioni rappresentate. I campioni in carica della 24 ore: il friulano Matteo Grassi ha vinto con 220 km e 280 metri, mentre tra le donne ha superato i 200 chilometri la toscana Francesca Innocenti con 203 km e 630 metri. Nella 6 ore, invece, è stato il biellese Massimo Sinigaglia a salire sul primo gradino del podio con 75 km e 322 metri. Tra le donne successo della lombarda Carolina Gatti con 60,712 km. Durante la serata di presentazione, in programma mercoledì 11 dicembre alle 18,30 all’Accademia dello Sport di corso G. Pella 15 a Biella, verranno svelati ulteriori dettagli e verranno comunicati anche i programmi e le iniziative per il 2020 di Pietro Micca, Biella Running, Asad Biella, Special Olympics e Sportivamente.