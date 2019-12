Alla Rossignol sconti del 70% con la "settimana del Piumino"

Uno stock di migliaia di piumini e giacche invernali con sconto minimo del 70%. E' quello che succede alla Rossignol di Formigliana (VC) con la "settimana del piumino", una promozione temporanea di solo 8 giorni, dal 7 al 15 dicembre, dove l'azienda proporrà giacche invernali per uomo, donna, maglieria, accessori e calzature super scontati; per alcuni prodotti lo sconto sarà anche dell'80%. Si tratta di un grande stock di abbigliamento di qualità premium, delle collezioni Autunno/Inverno degli ultimi tre anni, e con una grande disponibilità di taglie.

Il marchio Rossignol, iconico e storico brand del "galletto" famoso soprattutto per le attrezzature per lo sci e gli sport invernali, propone ormai da diversi anni anche una collezione di abbigliamento di gusto casual e cittadino di alto livello, con caratteristiche premium, performance termiche e un design originale e molto curato. Non si tratta di capi per lo sci e gli sport sulla neve, bensì della collezione "urban", giacche per l'inverno e la città di gusto contemporaneo e realizzate con tessuti, imbottiture e dettagli fashion.

Tra le proposte, non mancano classici piumini uomo e donna in tinta unita (blu, nero, bianco, rosso) ma anche giacche originali ricche di colore e dettagli curiosi, firmate dallo stilista francese Jean Charles de Castelbajac. Nella proposta di maglieria ci sono non solo maglie in lana, ma anche felpe e abbigliamento casual per chi ama lo sport. Saranno presenti anche sneakers e scarponcini per la montagna, tutti firmati con l'inconfondibile "galletto" blu, bianco e rosso, simbolo del marchio.

La "settimana del piumino" durerà solo dal 7 al 15 dicembre e sarà allestita in un "temporary shop" a Formigliana (VC), sulla strada statale che collega Biella a Vercelli, a soli venti minuti dai due capoluoghi di provincia; inoltre dista soltanto 35 minuti da Novara e 40 minuti da Borgosesia.

E' possibile visitare per maggiori informazioni il sito: www.grupporossignol.it/settimanadelpiumino/