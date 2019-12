"Stop Mes! Fermiamo l'ammazza-Stati". Oggi e domani a Biella

Fine settimana di grande mobilitazione per la Lega: il partito di Salvini sarà presente con un banchetto per raccogliere le firme contro il Mes, il Meccanismo europeo di stabilità, sia sabato che domenica presso la galleria dell’Esselunga di Biella, in via La Marmora. Si potrà firmare presso il banchetto sabato e domenica mattina dalle 9,30 alle 12 e dalle 15 alle 18, dentro il centro commerciale.

Anche la Lega biellese lancia così l'iniziativa "Stop Mes! Fermiamo l'ammazza-Stati" annunciando la raccolta di firme "per chiedere lo stop del Mes", aggiungendo che a partire dalla sera di venerdì si potrà firmare anche online, sul sito del partito al seguente indirizzo: www.legaonline.it/stopmes