Corradino indagato, Gentile: "Danno alla città, chiediamo dimissioni immediate"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Questa volta Claudio Corradino non può più dire: “Chiedo scusa, ho sbagliato: sono stato un cretino!”. Nel giro di pochi giorni, tornare al disonore delle cronache nazionali è avvilente per l’intera comunità biellese. Un sindaco che con il proprio operato getta continuo discredito all’immagine della città è un danno inaccettabile. In piena sintonia con il nuovo corso leghista che in città sfodera i muscoli e pretende ordine e disciplina, sembra del tutto naturale e doveroso chiedere il primo “daspo” urbano per il sindaco Corradino, ovvero dimissioni immediate. Biella non ha mai dato di sé un’immagine così impietosa, a causa di un “rappresentante delle istituzioni” così irresponsabile".