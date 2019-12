Gaglianico: Da Diamant Lux un regalo utile, pratico, funzionale e che dura nel tempo FOTO

Da Diamant Lux una grande novità per questo Natale: se volete fare un regalo utile, di qualità e che duri nel tempo, con le nuove Card Regalo di Diamant Lux ora è possibile.

Le festività sono alle porte e, si sa, quanto le luci giuste diano il primo grande impatto al Natale. Da Diamant Lux l’illuminazione incontra design e tradizione, attraverso articoli e prodotti per ogni ambiente e per ogni gusto, in grado di rispondere alle esigenze di chiunque. Dalla sala da pranzo alla cucina e il salotto, ambienti cardine di questa festa, ravvivati da luci calde, accoglienti e piacevoli.

I regali di Natale sono sempre difficili da fare, ma da quest’anno, la Diamant Lux ha creato apposite Card per poter rendere questo gesto ancora più apprezzato.

I consigli dell’esperto: per ravvivare la casa in periodo natalizio, l’illuminazione determina, definisce e rifinisce l’ambiente. Luci calde e accoglienti potranno regalarvi un Natale con i fiocchi, attraverso lampadari o anche solo una piantana. La luce nell’ambiente valorizza tutto ciò che ci può essere intorno e tutto il contesto, compresa anche l’atmosfera natalizia, togliendo il grigio e la staticità della vecchia illuminazione e sostituendola con prodotti Diamant Lux, capaci di rendere questa festa viva e vivace, per festeggiare tutti insieme.

Aperture straordinarie nel mese di Dicembre:

Domenica 8/12 – 15/12 – 22/12 – 29/12 Lunedì 23/12 – 30/12

Dalle 15.30 alle 19.00

Chiuso Martedì 31/12

Per Maggiori Informazioni: da Martedì a Sabato, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00 a Gaglianico in via Cavour 74 – Tel. 015 543234.