Trovatempo, la città delle famiglie: novità 2020 in arrivo

Creatività, educazione e formazione sono le parole d’ordine del progetto educativo familiare realizzato dalla Cooperativa Sociale Tantintenti per lo spazio del “Trovatempo, la città delle famiglie” di Candelo. Il baby parking è uno spazio concepito attorno ai bisogni delle famiglie, che offre servizi educativi per i figli (0-6 anni) e sostegno al ruolo genitoriale. Il punto di riferimento per i genitori dove informarsi e formarsi su salute, alimentazione, mediazione familiare, dove i bambini possono imparare con laboratori educativi e di didattica digitale.

È la “città” dove i piccoli imparano divertendosi, dove fare festa e organizzare momenti ludici. Insomma, un luogo dove trovare tutto per la comunità! Con l’arrivo del nuovo anno, sono tante le novità in programma. Il 10 dicembre alle 17.00 presso il Trovatempo di via IV Novembre 17, Candelo - la Tantinteni aprirà le porte per offrire un tè e raccontare le varie proposte. Andar per Biella, il ristorante dei bambini, We Camp per bambini grandi; Campeggi, gite, cene accoglienza, divertimento, scoperta e alta qualità, sono solo alcune delle attività attive per il 2020. L’appuntamento è per genitori, nonni e parenti dei bambini della scuola primaria e della scuola dell’infanzia. Vi aspettiamo numerosi.