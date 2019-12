Concerto benefico per l’Hospice di Biella - LILT

L’organizzazione di eventi FOLLOWME dopo il successo avvenuto la scorsa sera al concerto benefico per Anffas, ha deciso di ripetersi sabato 14 dicembre a Palazzo Ferrero Miscele Culturali insieme ad Alessandro Serpe - Tributo Vasco Rossi, per sostenere e devolvere l’Intero incasso della serata all’Hospice di Biella (LILT).

Un ringraziamento particolare per lo svolgimento della serata va a Cizeta di Gaglianico per essere stato il principale Sponsor della serata e a Università Popolare Biellese.