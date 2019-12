Auguri di Buon Natale e Fine Anno a Pettinengo

Una serata per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e Fine Anno è organizzata dall'amministrazione comunale di Pettinengo. L'evento è in calendario per venerdì 13 dicembre alle 21 bell'auditorium di Villa Piazzo. Invitati i cittadini e le associazioni del paese. La serata è allietata dal coro "Voci in musica e Deer Valley Choir" dell'Istituto comprensivo di Andorno Micca. L'incasso dell'offerta libera d'ingresso sarà totalmente devoluto alla Caritas Gruppo Volontariato Vincenziano San Martino. A conclusione della serata un ringresco organizzato dalla corale.