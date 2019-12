I protagonisti della Passione di Sordevolo 2020 FOTO

La Passione di Sordevolo è una rappresentazione della Passione di Cristo unica in Italia e nel mondo, che richiama, in un anfiteatro di 4mila metri quadrati, decine di migliaia di spettatori.

L'edizione 2020 procede a grandi passi verso l'appuntamento del prossimo giugno, quando tornerà in scena dopo le duecento candeline spente nel 2015, anno in cui sono stati presenti circa 31mila spettatori provenienti da Italia, Germania, Francia, Regno Unito, Polonia, Stati Uniti, Ecuador, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Sudafrica.

Oggi, sabato 7 dicembre, sono stati presentati i protagonisti della Passione 2020, che andrà in scena con circa 40 rappresentazioni da giugno a settembre, e con tre attori per ogni ruolo.

Ad interpretare la parte di uno dei Gesù è Gian Marco Pidello, dal 2000 attore della Passione, prima nel ruolo di Giuda e poi in quello di Cristo, che si appresta ad intepretare per la quarta volta: "Recitare nella Passione è un privilegio, un onore ed un divertimento. Interpetare un ruolo significativo ha il suo peso, ma la Passione di Sordevolo, senza l'impegno di tutti dal primo attore all'ultimo dei plebei, non sarebbbe sé stessa. Tutti insieme cerchiamo di realizzare uno spettacolo che sia all'altezza delle aspettative. Credo che la Passione di Sordevolo sia la più grossa espressione di lavoro collettivo che c'è a livello regionale, e magari anche di più".

I lavori di preparazione della Passione 2020 sono già partiti, come confema lo stesso Gian Marco Pidello, che, dal 2005, si occupa anche dell'organizzazione e dell'allestimento scenografico dell'anfiteatro: "Abbiamo fatto il tracciamento a terra delle strutture a sostegno della scenografia e, prima di Natale, mi auguo di avere già le prime strutture in tubo giunto allestite. Il risultato sarà la trasformazione dell'arena nuda nella scenografia dove si svolge la scenegiattura della Passione. Questo ruolo mi aiuta a preparare l'interpretazione, perché, creando i luoghi e cercando di riprodurre la Gerusalemme dell'epoca, si entra un po' per volta nel personaggio e nel contesto generale".

Questi i nomi degli tutti gli attori della Passione 2020:

Cristo: Marco Caldi, Stefano Pala e Gian Marco Pidello.

Giuda: Roberto Gallina, Stefano Neiretti e Fiorenzo Ronchetta.

Pietro: Giorgio Gulmini, Cesare Morone e Ivano Munarin.

Giovanni: Michael Bettin, Daniele Masserano e Emanuele Perino.

Pilato: Alberto Carlino, Alessandro Farina e Andrea Prati.

Erode: Luca Caruso, Marco Pedrazzo e Federico Pollono.

Caifas: Pietro Magliola, Massimo Negro e Paolo Vercellone.

Anna: Enrico Carlino, Riccardo Carlino e Armando Malagoli.

Satana: Stefano Marchesi, Claudio Pin e Andrea Pollono.

Sabatuccio: Davide Girino, Giacomo Marchesi e Daniele Mosca.

Sabaoth: Marco Brunasso, Andrea Mercando e Michele Polletta.

Nicodemo: Mauro Gatto, Roberto Grotto e Alberto Guelpa Malco:

Luca Debernardi, Alessio Mocco e Marco Roggero.

Gheta: Lorenzo Marchesi, Pietro Mercando e Paride Ramella Bagneri.

Chimel: Mauro Baldi, Andrea Fogliano e Albino Zanon.

Barabba: Daniele Bettinelli, Salvatore La Terra e Gian Carlo Nardone.

Buon ladrone: Stefano Levis, Federico Marchesi e Marco Testoni.

Cattivo Ladrone: Francesco Marchesi, Giancarlo Motta e Renato Rubin Pedrazzo.

Centurione romano: Simone Jelasi, Alberto Ramella e Stefano Rubin Pedrazzo.

Cavaliere: Franco Marassi, Alberto Monticone e Guido Ronchetta.

Longino: Renato Acquadro, Sergio Rosso e Renzo Trivero.

Marsaglia: Alberto Castellano e Lorenzo Migliorati.

Joseph d'Arimatea: Giovanni Bonfante, Enrico Martinelli e Pier Angelo Mazzoni.

Cireneo: Paolo Galuppi. - tutti gli interpreti di Gesù

Flagellatore: Roberto Marchesi.

Maria: Luciana Ferraris, Cristina Mondin e Sarah Morone.

Claudia Procula: Laura Fontana, Giulia Quaregna e Monica Rubin Barazza.

Maddalena: Caterina Audrey Bellini, Flaminia Perino e Matilde Rubin

Pedrazzo.

Veronica: Lucia Aimone, Luisa Mosca e Morena Siviero.

Maria Cleofe: Laura Capellaro, Federica Perratone e Teresa Sogno Valin.

Maria Salome: Francesca Aimone, Emanuela Nicolo e Paola Rossi.

Ancella: Ilaria Girino, Anna Ninivaggi e Alice Pollono.

Prologo: Chiara Antoniotti, Angela Bertoni, Franca Forgone, Francesca Gaggino, Nadia Garbarino, Carola Guelpa, Cinzia Lacchia, Monica Pidello, Wilma Rosso, Santina Rulli, Claudia Selva e Claudia Spreafico.

Angelo del calice: Valentina Buscaglione, Miriam Capra, Sofia Caucino, Marco Debernardi, Rebecca Farina, Letizia Fiorina, Dorotea Maffei, Valeria Mercando, Alessia Perin Riz e Elena Ramella Bagneri.