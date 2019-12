Ubriaco al volante perde il controllo della sua Peugeot 206 ed esce di strada

Illeso il 45enne di Valdilana che in frazione Molino di Lessona, alle 11 di venerdì, ha sbandato ed è finito fuori strada, danneggiando completamente la sua utilitaria. L'uomo è stato accompagnato al pronto soccorso di Ponderano, dove ha rifiutato di sottoporsi all'accertamento etilometrico richiesto dai Carabinieri della Stazione di Valle Mosso, intervenuti per rilevare l'incidente. Per questi motivi, i militari gli hanno ritirato la patente ed hanno preparato un rapporto da inviare agli Organi competenti.