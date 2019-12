Automobilisti imprudenti sulle strade biellesi. A Gaglianico un'auto sfiora due pedoni sulle strisce FOTO

Troppe volte, anche sulle strade biellesi, accade che gli automobilisti non concedano la precedenza ai pedoni che attraversano regolarmente la sede stradale. Com'è successo nei giorni scorsi a Gaglianico, dove le telecamere della videosorveglianza hanno chiaramente immortalato un'auto che, non solo non lascia passare due pedoni per primi, ma rischia quasi di colpirli.

"In questo caso l’attraversamento è segnalato efficacemente - dice il comandante della Polizia Locale, Mauro Casotto, commentando i fotogrammi - e sul marciapiede, appena oltre le strisce pedonali, c’è persino un'agente munita di pettorina ad alta visibilità, in quel momento impegnata a fornire delle informazioni ad una cittadina".

Nelle immagini della videosorveglianza si notano chiaramente i due pedoni che iniziano ad attraversare la strada con prudenza e, giunti al centro della carreggiata, si ritrovano costretti a fermarsi perché un'utilitaria bianca proveniente da Biella non rallenta e rischia di investirli.

"Non potendo fermare il veicolo in sicurezza - spiega Casotto - l'agente di polizia locale si è spostata rapidamente in avanti per riuscire a rilevare il numero di targa dell’auto. In questo caso, il soggetto identificato riceverà una multa che, secondo il Codice della strada, va dai 167 ai 666 euro, oltre alla perdita di 8 punti dalla patente di guida. Lascio a voi ogni considerazione in merito alla comunicazione non verbale espressa dall’anziana signora, quando si ferma in mezzo alla strada dopo essere riuscita ad attraversarla indenne. Con l’augurio che un episodio come questo porti ognuno di noi a compiere delle riflessioni su come sia sempre necessario mantenere alta la concentrazione, sia quando stiamo conducendo un veicolo sia quando siamo semplici pedoni, rispettando quelle regole fondamentali di comportamento che ci permettono di scongiurare rischi anche molto gravi".