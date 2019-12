Serata NuovaMente: “Meglio il mattone o la banca?“

Continuano le serate ad ingresso libero presso l’associazione culturale NuovaMente, che martedì 10 dicembre 21,00 organizza una conferenzapresso la sede di Biella –Viale Macallè 10 – la tematica attuale “Meglio il mattone o la banca? con Silvio Zuppicchiatti“. E' uno spunto finalizzato a percepire che il mondo non sta cambiando è cambiato!Quanto era giusto e corretto per i nostri padri ora potrebbe, e in alcuni casi lo è, essere completamente sbagliato, il mondo con le sue nuove dinamiche ci porta ad avviare professioni che i nostri padri nemmeno si immaginavano. I nostri risparmi che riponevamo al sicuro nelle banche oggi sono ancora sicuri? Oppure quanto sta capitando al comparto bancario, notizie che ogni giorno inondano i mass media ci fanno capire che dobbiamo affacciarci ad altre fonti d'investimento?

Professioni che siano a pochi anni fa erano delle casseforti per il futuro oggi sono diventate fallimentari, mentre nuove professioni sono nate, dando nuove opportunità che bisogna cogliere e percepire.E' corretto che i nostri figli, i figli di questa Italia debbano per forza migrare ed abbandonare la loro terra, la loro famiglia, i loro affetti? Esiste una possibilità per invertire questa tendenza a cui ormai ci hanno abituati...?Quanto ci viene incessantemente inculcato da questa propaganda che, attraverso quello strumento di illusione collettiva chiamato televisione, e di conseguenza radio, giornali, propaganda scolastica, risponde alla verità?Esistono altre vie per garantire i nostri risparmi? Esistono altre vie affinchè i figli di questa decrepita Italia possano sognare un futuro migliore senza che vengano strappati dai loro affetti?

Queste tematiche verranno affrontate nella sera del 10 dicembre e chi sono io, Silvio Zuppicchiatti, per dibattere su un tema così importante? Sono uno, nessuno, centomila, che da 43 anni lavora in prima linea, come tracciato nel mio libro, "Diario di un Uomo Libero" che in parte verrà ripreso durante la serata”. Questo è il pensiero di Silvio Zuppicchiatti, forse un "complottista", forse un visionario, forse un Risvegliato o semplicemente una persona che ha fatto un po’ di calcoli.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria ( 347 0537574).