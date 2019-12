Fanton Teens Cossato Under 13 ancora imbattuta. Vigliano ko 70-21

Quarta vittoria in altrettante partite stagionali per l'under 13 del Fanton Teens Cossato: la squadra di coach Riccardo Banderè batte nettamente 70-21 il Vigliano Basket Club, dopo un match in equilibrio solo nel primo quarto (11-7). Il migliore in casa Teens è stato Zatta con 14 punti, ma a segno tutti e 12 i giocatori portati in panchina da Banderè. Prossimo impegno il derby in programma sabato 21 dicembre alle 17,30 a Verrone contro Pallacanestro Biella.

Fanton Teens Cossato-Vigliano Basket Club 70-21 (11-7; 34-8; 55-14).

Tabellini. Cossato: Zatta 14, Mancin 13, Curvà 10, Rolando 4, Rubinetto 2, Vergnaghi 2, Prina Esattor 6, Potenza 4, Aglietta 2, Marinone 2, Loro 4, Comello 7. Allenatore: Riccardo Banderè.

UNDER 20 FANTON TEENS

Netta sconfitta in trasferta per l'under 20 del Fanton Teens Cossato: i ragazzi di coach Salvoni cedono 46-65 sul parquet del Cus Torino A. Match condizionato da un pessimo inizio del Teens, sotto 7-25 alla prima sirena. Prossimo impegno per l'under 20 mercoledì 11 al PalaAguggia contro Grugliasco (palla a due alle 19,30).

Cus Torino-Fanton Teens Cossato U20 65-46.

Tabellini. Cossato: Brusasca, Mantello 3, Bolano 4, Curvà, Cerri 9, Corongiu 10, Franco 10, Sellari 4, Anebarou 6. Allenatore: Sergio Salvoni.