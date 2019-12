Open Day alla scuola di Strona

La nostra scuola è lieta di invitarvi ad un incontro il giorno lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 16.30 scuola primaria e ore 17 scuola dell’infanzia per parlare con la Dirigente Scolastica, Insegnanti, amministratori comunali per visitare insieme i locali in cui trascorreranno le loro giornate i bambini/e. Durante L’incontro potrete ottenere tutte le informazioni utili alla conoscenze delle attività e dell’organizzazione della scuola. La Scuola Aperta di Strona sarà lunedì 9 dicembre 2019

PROGRAMMA: I genitori potranno visitare le scuole dalle 16,30 alle 18,30. La riunione informativa in cui i vari insegnanti spiegheranno le attività didattiche sarà alle ore 16,30 alla scuola primaria e alle 17 alla scuola dell'infanzia. Le scuole sono situate in un bell'angolo del biellese, precisamente in una collina con parcheggio dedicato e ampi spazi per giocare all'esterno e all'interno in totale sicurezza.

Servizio di pre-orario dalle ore 7,30 gratuito Servizio di post-orario fino alle 18,30 gratuito.

Servizio scuolabus, Servizio mensa, Progetti di psicomotricità e di yoga alla materna, Progetti PON alla primaria - progetto biblioteca, Gite sul territorio, Vari interventi che continuano negli anni: luci a led, lavagne multimediali, progetti, giardino e spazi verdi a disposizione.