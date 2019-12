La sfida dell'Anffas: "Persone con disabilità pronte a vivere in autonomia"

“Fino a qualche anno fa, le persone con disabilità erano nascoste in casa. Oggi quasi sempre riescono a condurre una vita più o meno regolare, perché sono inserite a scuola e nei luoghi di lavoro. Il prossimo obiettivo, per loro, è la possibilità di essere autonomi. Di vivere da soli”. E’ questo il grande traguardo che è emerso, a Roma, in un convegno nazionale dell’Anffas, organizzato la scorsa settimana.

A sintetizzare quanto prospettato nella due giorni di lavori, “C'è stato presentato questo progetto, collegato con l’articolo 19 della Convenzione dell’Onu sui diritti delle persone con disabilità - spiega Ivo Manavella, presidente della Cooperativa Sociale Integrazione Biellese, che si trova a Gaglianico -. Un progetto ambizioso, ma realizzabile anche nel nostro territorio. Dei nostri circa cento ospiti, per esempio, già ora, almeno 6 o 7 potrebbero andare a vivere da soli e condurre un'esistenza in quasi autonomia. Ovviamente sarebbe importante una rete familiare e sociale di supporto. Per altri ospiti, invece, sarebbe necessario un lavoro di qualche anno, svolto da personale specializzato ed in sintonia con le famiglie. Il passaggio dalle situazioni attuali a questo progetto, però, non è da poco… Segno che tanto lavoro è stato fatto. Ora si vuole alzare l'asticella, offrire a queste persone ulteriori importanti occasioni di una vita piena. E’ evidente che vadano sviluppate, nelle persone con disabilità cognitive, le capacità di prendere decisioni in autonomia, di valutare quanto accade intorno a loro. Una volta era impensabile. Adesso non più. Si può fare, ci è stato spiegato a Roma, attraverso tecniche abilitative e percorsi riabilitativi. Un lavoro enorme, lungo, che con soggetti giovani darebbe sicuramente ottimi frutti”.

Chiara la conclusione di Manavella: "Noi ci crediamo". “E’ stata una occasione di formazione e di crescita, ha detto invece Maria Teresa Rizza, mamma e presidente di Anffas Biellese -. Abbiamo incontrato molti colleghi di altre Regioni e ci siamo scambiati informazioni ed esperienze. Da questi convegni si torna a casa, sempre, con spunti e idee per migliorare quello che facciamo quotidianamente con i nostri ragazzi”. All’importante appuntamento nella capitale hanno partecipato nove biellesi (nella foto), comprese due persone con disabilità.