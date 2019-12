In Piemonte calano gli incidenti con bus o camion coinvolti. Ma a Biella tutto invariato

Sempre meno incidenti (e dunque più sicurezza sulle strade), quando in Piemonte si parla di traffico che coinvolge i mezzi pesanti, siano essi autobus o camion. Lo dicono i dati Istat elaborati dal Centro Ricerche Continental Autocarro 2014-2018: nella nostra regione la diminuzione ha riguardato sia i bus (-24,4%) sia gli autocarri, anche se in misura minore (-2,1%). Nel primo caso, i mezzi coinvolti nel 2018 sono stati 149, mentre nel secondo caso sono stati 1.517.

Tra le province, la situazione rispetto a 4 anni fa è piuttosto diversa. Cali si sono registrati infatti a Vercelli (-100%), Verbano-Cusio-Ossola (-60%), Alessandria (-33,3%) e Torino (-26,9%). Nelle altre province si registra un aumento, ad eccezione di Biella che non presenta variazioni: Novara +125%, Asti +25%, Cuneo +14,3%. Nel comparto degli autocarri le province che registrano una diminuzione sono Verbano-Cusio-Ossola (-17,6%), Cuneo (-17,3%), Vercelli (-7,1%) e Torino (-1,4%). In tutte le altre province i dati sono in aumento: si va dal +2,3% di Alessandria al +4,9% di Novara fino al +27,4% di Asti.

A livello nazionale gli autobus coinvolti in un incidente stradale nel nostro Paese nel 2018 sono stati 2.397, con un calo del 4,5% rispetto al 2014. Gli autocarri pesanti (incluse le motrici) coinvolti in un incidente stradale, sempre nel 2018, sono stati 21.029, con una diminuzione dell’1,5% rispetto al 2014.

"I dati mostrano un miglioramento - sottolinea Enrico Moncada, Business Unit Truck Replacement and Original Equipment Manager Continental Italia - ma è indispensabile continuare sulla strada intrapresa. C’è ancora molto lavoro da fare e gli incidenti si devono ulteriormente ridurre".