Discarica amianto, 'Ambiente è Futuro': "Acqua e Sole forse non si ricorda che ASL, ARPA e Provincia hanno bocciato il progetto"

Abbiamo letto il comunicato stampa di “Acqua & Sole S.r.l.”, società proponente la discarica di amianto a Salussola Brianco, secondo cui è in atto un momento di “confusione mediatica” e di voler per questo spiegare le motivazioni che hanno spinto l’azienda a presentare il progetto tanto contestato.

Con una certa sorpresa apprendiamo che l’obiettivo che ha mosso la società non è di tipo puramente economico, come presumevamo e come è legittimo che sia, ma pare che sia quello di creare “sinergie con il territorio e le aziende che lo costituiscono”. Per darci tranquillità addirittura ci offrono una mega discarica per amianto di superficie, una montagna di rifiuti che si eleva sulla campagna, realizzata su terreni che rappresentano una delle nostre eccellenze agroalimentari.

Abbiamo una idea molto diversa di “tranquillità”, e forse la confusione è in chi pensa che la gente sia rassicurata da tale scenario. Nessuno ignora il problema drammatico delle morti per amianto, sappiamo che il tema della bonifica è ineludibile, e che allo stato attuale non esistono metodi alternativi alle discariche per smaltire l’amianto eliminato. Tuttavia riteniamo che il progetto proposto ponga tante e tali criticità, che sommate tra loro rendono questa iniziativa irricevibile, specialmente perché esistono alternative di gran lunga preferibili, come lo smaltimento in miniera o cava, in ambiente naturalmente confinato. A tal proposito, se è vero che l’azienda ricorda che il Piano Amianto sollecita la rimozione dell’amianto dagli edifici, non ricorda però che lo stesso Piano Amianto indica come prioritario lo smaltimento in sotterraneo, tanto da includere uno studio che individua ben 600 siti potenzialmente idonei a realizzare discariche per amianto, distribuiti in tutta la regione. Riteniamo che da lì si debba partire per avere delle garanzie che durino secoli (questa discarica è per sempre).

Acqua e Sole afferma che il progetto è stato vagliato da ASL, ARPA, Provincia, e lo dice quasi come se tale vaglio avesse dato esito positivo: non è così. In seguito a tale esame la discarica è stata bocciata, quindi evidentemente non era un impianto realizzabile con serenità per l’ambiente e per la salute umana. Il Tar Piemonte affermerebbe che il progetto era stato bocciato in forza di rilievi superabili con “una lieve modifica” di alcune strutture secondarie del progetto. Precisiamo che il TAR Piemonte si è limitato ad accogliere la richiesta di Acqua e Sole per i due vizi formali da lei lamentati e che nessuna valutazione è stata dal fatta dal Tar sulla bontà del progetto che di fatto non è stato promosso: il Tar ha semplicemente riaperto il procedimento.

Non abbiamo mai messo in dubbio la serietà di Acqua e Sole, anche se la cifra offerta per finanziare l’organo tecnico composto di professionisti che dovrebbero garantire il controllo buon funzionamento dell’impianto è di soli 10.000 euro l’anno, cifra francamente risibile. D’altro canto desta perplessità anche quel capitale sociale di soli 100.000 euro che espone tutti noi al rischio di insolvenza in caso di problemi anche banali. Bisogna inoltre fare presente che nulla vieta ad Acqua e Sole di vendere l’impianto ad altro soggetto dall’affidabilità sconosciuta.

Soprattutto, chi accettasse l’invito a visitare gli “impianti ambientali”gestiti da Acqua e Sole sappia che non avrà mai il piacere di vedere una discarica per amianto progettata e realizzata da questa società. La discarica del Brianco è la prima discarica che progetta e che si propone di realizzare. Prendiamo atto poi che il comunicato di Acqua e Sole ha fatto presa sull’amministrazione di Salussola, che, invece di essere la prima in campo vicino ai suoi cittadini, ritiene condivisibile il pensiero della società, avvalorando così quanto sosteniamo da due anni e mezzo. Questa amministrazione aveva spalancato le porte del comune all’impianto quando fu loro presentato nel 2016 e ancora oggi il Sindaco conferma che “se l’azienda ha i requisiti lui non cambia idea”. Insomma, parla da persona favorevole al progetto, e questo spiega perchè si tira indietro da ogni tipo di opposizione concreta, in primis il ricorso al Consiglio di StatoIl comune di Salussola si nasconde dietro alla paura di richieste danni.