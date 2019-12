Un Natale per tutti i gusti al Ristorante Pizzeria La Pace

Il Ristorante Pizzeria La Pace si trova al centro di Biella ed è facilmente raggiungibile dopo una breve passeggiata in via Italia. Con le sue sale ed ambienti accoglienti e riservati, il locale è un autentico salotto dove trascorrere un Natale in tranquillità ed allegria, in compagnia di parenti, amici ed ottimo cibo.

Per il pranzo di Natale, Paolo Apicella ed il suo staff vi propogono due ricchi menù a scelta, di carne o di pesce, ed un menù speciale per i bambini, con prenotazione obbligatoria.

Menù di carne a 38 €

Antipasti:

Culatello di Parma, Lardo di Patanegra

Petto d'oca affumicato e burratina con pane tostato

Carne trita di Fassone con cuori di carciofi e scaglie di grana

Flan di carciofi con fonduta alla Valdostana

Primi:

Lasagnette con radicchio rosso e gorgonzola

Agnolotti di carne al ragù antico

Secondo:

Brasato al Barolo con patate al forno

Vini in abbinamento:

Nebbiolo "Insì" Colline Novaresi Azienda Zanetta

Montey Rosso Villa Sparina

Menù di pesce a € 46

Antipasti:

Spada affumicato, Salmone affumicato

Tonno crudo fresco e burratina

Gamberoni in salsa rosa

Insalata di mare mista tiepida

Primi:

Lasagnette di pesce

Pacchieri di Gragnano alla Pescatore

Secondo:

Filetto di branzino al forno con patate, zucchine, carciofi ed olive taggiasche

Vini in abbinamento:

Pigato Cascina Feipu dei Massaretti

Erbaluce di Caluso Nervi

Entrambi i menu si concludono in dolcezza con Pastiera napoletana, Crostata con zucca alla mantovana su crema di pistacchio, Tronchetto di Natale con copertura di cioccolato, accompagnati da Moscato d'Asti, e comprendono vini, acqua, bevande e caffè.

Menù bambini a 15 €

Prosciutto cotto con mozzarella di bufala

Pennette al pomodoro

Cotoletta milanese con patatine

Dessert

Il Ristorante Pizzeria "La Pace" è a Biella, in Via Garibaldi 6 (con orari 11-16 / 18.30-24 - Tel. 01521930). Oltre al pranzo di Natale, vi aspetta durante le festività. A Capodanno cenone con menu alla carta.