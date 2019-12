Natale e Capodanno a Rosso Cuoco, il ristorante nel cuore del Golf Club di Cavaglià

Rosso Cuoco Steak House di via Santhià 75, 13881 Cavaglià è pronto per le feste. Nel cuore del Golf Club di Cavaglià diletta sportivi e non con portate apprezzate da qualsiasi palato. Per il pranzo di Natale Rosso Cuoco non è riuscito a restringere le portate a un menù selezionato infatti il menù del 25 dicembre sarà alla carta. Scelta tra carne, pesce e piatti vegetariani: Rosso Cuoco ne ha per tutti i gusti.

Ecco il Menù:

Anche il Cenone di Capodanno è predisposto. Rosso Cuoco accenderà i fornelli per festeggiare assieme l'ultimo giorno del 2019 e salutare il 2020. Questa volta la scelta è semplice e perfetta: un menù di San Silvestro pensato per stregare i presenti e prepararli a ballare a ritmo di Dj Mitch in attesa del brindisi di mezzanotte. Un aperitivo da sorseggiare ammirando le dune del campo da Golf per poi passare alle portate: 2 antipasti, 2 primi, 1 secondo e dolci. Costo 60 euro bevande escluse.

Ecco la lista delle portate:

Per info e prenotazioni affrettatevi a chiamare il numero 0161966771