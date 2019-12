Pedale Cossatese festeggia il 35esimo compleanno

Domenica scorsa, 1 dicembre, il Pedale Cossatese presieduto da Gionni Miscioscia ha raccolto a festa ciclisti appassionati e sindaci dei Comuni di Cossato, Biella, Gaglianico, Mottalciata, Quaregna, Olcenengo e Buronzo che li hanno accolti nelle gare 2019, ben 11, compresa la riedizione del giro del Biellese in tre prove. "E' stato un momento significativo -commenta il presidente Miscioscia- in occasione della nostra festa per i 35 anni della società sportiva. Oltre a premiare un nostro socio fondatore ringrazio, a nome del team, tutte le amministrazioni comunali, le forze dell'ordine e i nostri sostenitori".