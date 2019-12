Karate, Ippon 2: Axel Aglietti maglia azzurra in Coppa del Mondo

Altro prestigioso risultato per la ASD Ippon 2 Karate di Biella: l'atleta Axel Aglietti è stato convocato dalla Federazione Fijlkam, per rappresentare l'Italia nella cat. Juniores fino a 68 kg, alla prossima YOUTH LEAGUE WKF (Coppa del Mondo Giovanile) che si terrà a Jesolo dal 12 al 15 dicembre. La YOUTH LEAGUE ha previsto per il 2019 quattro gare mondiali di cui tre già svolte, Messico, Cipro, Croazia e all'ultima, che sarà in Italia, sono iscritti 3200 atleti a rappresentare circa 70 nazioni con categorie di peso formate da 150 atleti.

A questa convocazione Aglietti, allenato dal maestro Feggi, è arrivato in virtù dei risultati ottenuti in questo ultimo anno, dalla conquista del titolo di Campione Italiano Juniores 2019 ai risultati ottenuti nelle numerose gare internazionali.

Dopo Jacopo Botosso che a febbraio ha vestito la maglia azzurra agli Europei di Aalborg, un altro atleta formato e cresciuto nella scuola Ippon 2 del maestro Feggi, potrà avere l'onore di rappresentare l'Italia ad una competizione Mondiale.