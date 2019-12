Fanton Teens Cossato, obiettivo a Vercelli è l'ottava vittoria consecutiva

Match da cerchiolino rosso per il Fanton Teens Cossato, che sabato alle 21 affronterà i temibili Rices al Palapiacco di Vercelli. Imbattuti fuori casa (5 successi in altrettante sfide) e reduci da 7 vittorie consecutive, i ragazzi di coach Gianpiero Bertetti cercano un altro grande risultato per consolidare il primato in classifica in serie C Silver. Se la settimana scorsa contro Ivrea è bastato il minimo sforzo per ottenere il massimo risultato, stavolta capitan Murta e compagni dovranno alzare la qualità della propria pallacanestro per tornare a casa con i due punti in tasca. Vercelli è al sesto posto in classifica con 6 vittorie in 10 partite e arriva al derby in grande forma, come dimostrano i 4 successi negli ultimi 5 match.

"Ci aspetta una sfida molto impegnativa" annuncia Alberto Vercellino, ala e preparatore atletico del Fanton Teens. "Vercelli è un'ottima squadra, allenata molto bene e, già in pre campionato, ci ha messo in difficoltà. Siamo in buona condizione fisica e abbiamo fiducia, ma sappiamo di dover giocare molto meglio rispetto a quanto fatto nell'ultima sfida contro Ivrea".