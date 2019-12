Discarica amianto, Roberto Pella (FI): "La salute dei cittadini non è un bene negoziabile"

Sul caso della discarica di amianto a Salussola si è espresso anche il parlamentare di Forza Italia, Roberto Pella. Ecco la sua dichiarazione in merito. "La richiesta avanzata da un’azienda privata di poter realizzare un sito di stoccaggio amianto nel territorio di Brianco di Salussola necessita di essere chiarita nei minimi dettagli e affrontata con il coinvolgimento di tutti i livelli istituzionali e la partecipazione diretta dei cittadini. Le dimensioni di questa opera sono notevoli e la volumetria delle aree individuate potrebbe aggirarsi intorno ai 2 milioni di metri cubi – una superficie pari a 12 campi da calcio e a un’altezza di 4 o 5 piani, per intenderci.

L’impatto per il territorio della realizzazione di un impianto di tali dimensioni e portata non può derivarsi da una decisione del Giudice del TAR o da una scelta obbligata per la tardività con cui si è affrontata la questione. È evidente che l’amianto come rifiuto vada stoccato e smaltito, ma la tecnologia, l’innovazione, le alternative o i modelli di impianto esistenti e la capacità di assorbimento di un territorio devono essere fattori da tenere in considerazione al fine di calibrare la valutazione.

Inoltre, proprio la capacità prevista dello stesso non può che far dedurre che Brianco dovrà caricarsi dell’amianto di un’area vastissima, probabilmente non solo regionale piemontese, pertanto, ancora una volta, i decisori dovranno esaminare attentamente il progetto. La salute dei cittadini non è un bene negoziabile, bensì un bene comune da preservare e tutelare compatibilmente con lo sviluppo e la crescita di un territorio nel suo complesso. Per questa ragione tutte le valutazioni in merito a possibili rischi e fattori determinanti l’esposizione al contagio e l’insorgenza del cancro, a breve e medio termine, sono da richiedere e misurare preordinatamente a ogni altra valutazione, sia essa di risanamento del bilancio provinciale in rosso o di mera opportunità economica.

Per queste ragioni mi vorrò confrontare con il Sindaco di Salussola e la sua Amministrazione comunale per capire quali azioni si possano intraprendere a livello amministrativo, così come con l’Amminsitrazione provinciale che si è rivelata finora la sola vera responsabile delle scelte politiche compiute. A seguito del confronto con tutti i soggetti interessati, valuterò di formulare una urgente interrogazione parlamentare ai Ministeri interessati per esigere risposte chiare e assunzioni di responsabilità. Da sempre vivo nel territorio biellese e, oltre alle responsabilità politiche, ho a cuore, insieme ai tanti cittadini, la preservazione e la tutela della sua salubrità".