Abolizione Imu, il Canton-Biellese scrive alla sottosegretaria Azzolina

Nei giorni scorsi Massimo Guabello, in qualità di portavoce del Canton-Biellese, ha inviato una missiva alla sottosegretaria Lucia Azzolina per coinvolgerla nell’approvazione dell’emendamento alla legge finanziaria presentato dal senatore Gilberto Pichetto sull’abolizione dell’IMU, che grava sugli immobili non utilizzati.

Di seguito il testo della lettera:

"Buongiorno on. Azzolina,

in riferimento alla legge finanziaria attualmente in discussione sono stato sollecitato dal gruppo di Canton-Biellese e nello specifico dal Gruppo di Pressione per l’abolizione dell’IMU sugli immobili che per ragioni di mercato non trovano opportunità ne per la vendita ne per l’affitto a contattarla.

È una situazione pesante per molti nostri cittadini Biellesi che dopo una vita di sacrifici non possono più contare su ritorni economici che sarebbero serviti ad integrare le basse pensioni di artigiani, commercianti e operai ma anzi rappresentano sovente un onere economico insostenibile.

Vista la sua importante carica istituzionale la invito ad appoggiare con fermezza l’emendamento n.95.83 che allego, presentato dal senatore Gilberto Pichetto. Se un provvedimento di questo genere venisse approvato con il sostegno di tutti i parlamentari Biellesi sarebbe un grande sollievo economico per questa terra e per l’Italia intera oltre che un esempio di concreta unità politica e di buongoverno su argomenti che realmente interessano tutti i cittadini".