Scuola Pallavolo Biellese cerca il riscatto in casa nel weekend dell'Immacolata

Scuola Pallavolo Biellese si prepara al riscatto in casa nel week end dell’Immacolata. Dopo la sconfitta con il gigante Santhià, la Ilario Ormezzano Sai ha voglia di vincere, e vincere in casa per ripulire il campo dallo smacco dello 0 - 3 di sabato 30 novembre contro la Stamperia Alicese Santhià. “Una buona partita – commentano il centrale Jacopo Marchiodi e l’opposto Luca Guala della SPB – dove non abbiamo però dato il 100 %”. Anche per il coach Barazzotto poteva andare meglio ma questo non ferma la squadra che anzi è carica a scontrarsi sabato 7 dicembre alle 20,30 al Pala Pajetta contro la Polisportiva Venaria.

“Venaria è una squadra che non conosciamo molto bene – commentano Guala e Marchiodi – ci siamo battuti in Coppa Piemonte ma non eravamo in formazione completa noi e neanche loro. L’obiettivo è vincere per aumentare sempre più i punti in classifica. Siamo carichi al massimo come sempre, vogliamo migliorare a ogni confronto”.

Quella di sabato sarà una partita importante per Luca Guala, l’ultima prima di Natale. L’opposto infatti nella scorsa stagione si è rotto il radio e la mano destra, il 19 dicembre dovrà rimuovere la placca dal braccio. “La vittoria contro Venaria è un regalo di Natale in anticipo che voglio proprio farmi. Sarà la mia ultima partita in casa prima dell’operazione. Contro l’Altiora del 21 dicembre potrò solo guardare dalla panchina”.