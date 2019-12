Palline di Natale? Da TAF sono in cioccolato

Avete già addobbato l’albero di Natale? Come da tradizione si prepara l’8 dicembre, festa dell’Immacolata... Allora ci siamo! Sicuramente state rispolverando gli addobbi degli anni precedenti e probabilmente a qualcuno di voi è venuto il desiderio di aggiungere una novità 2019 al proprio albero di Natale.

Cioccolato TAF ha la soluzione per voi!

Cosa ne dite di una pallina trasparente piena di deliziosi cioccolatini artigianali?Quest’anno TAF le ha realizzate con le sue inconfondibili Mendiants Speziate. Palline ghiotte e gustose da poter condividere con i propri cari la sera della vigilia, in attesa della mezzanotte o il pomeriggio del 25, per assaporare insieme gli attimi di un giorno tanto magico.

Potete trovare le palline di Natale TAF in due misure: piccola, perfetta per essere appesa sull’albero di Natale; grande, che oltre ad addobbare con eleganza e dolcezza la vostra casa, è un perfetto regalo natalizio per i vostri amici e parenti più golosi.

Anche il packaging non vi deluderà! Un’elegante busta di carta con nastro in raso che racchiude la dolcezza della nostra Pallina di Natale TAFDa poco disponibili in negozio, stanno già andando a ruba! Affrettati, ti aspettiamo in negozio per acquistare i tuoi addobbi…in cioccolato TAF.

Vieni a scegliere i tuoi addobbi golosi!

Vi aspettiamo in negozio a Biella in via Garibaldi 5, anche l’8 dicembre dalle 8 alle 12:30 e dalle 15 alle 19,30.

Per info e prenotazioni: 015 22341.