Torna a Ronco Biellese il Coro di Santa Lucia di Enköping. Sabato esibizione a Oropa

La presenza del Coro di Santa Lucia a Ronco Biellese si è protratta per 10 anni e, dopo un interruzione di tre anni riprende nel 2019 con l’arrivo delle ragazze il 5 dicembre. La loro presenza ha coinciso per molti anni con l’apertura del “l Natal dij Piatè”. Nei primi anni la loro esibizione avveniva solo a Ronco Biellese (Soggiorno il Giardino, oratorio, scuola media, Natal dij Piatè) poi è diventata una tappa fondamentale la loro presenza alla Santa Messa delle ore 18,15 alla Basilica di Oropa così come si è consolidata nel tempo l’esibizione all’Istituto Bona di Biella. Le ragazze si sono esibite, nel corso degli anni, anche a Sordevolo, Strona, nella Chiesa di Santa Lucia a Vigliano, al Santuario di San Giovanni e della Brughiera.

Nenne e Giorgio Rey a Ronco Biellese e Kerstin Maurd a Enköping hanno raccolto l’invito dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di riproporre questo appuntamento e, grazie alla disponibilità delle famiglie ronchesi ad ospitare le ragazze del coro e le loro accompagnatrici, sono riusciti nell’intento di ridare vita a questo scambio culturale. Ricco è il programma che è stato predisposto e numerose le esibizione previste a cominciare venerdì 6 Dicembre saranno di scena alle 18,15 al Santuario della Brughiera. Sabato 7 Dicembre sono previsti due appuntamenti: alle 17,15 alla Basilica Antica di Oropa e alle 21 all’oratorio di Frazione Gurgo a Pettinengo ospiti di Su Nuraghe in occasione dell’apertura. Infine Domenica 8 Dicembre saluteremo il coro nell’ultima esibizione nell’oratorio di San Defendente a Ronco Biellese