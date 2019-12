Pattinaggio su ghiaccio e mini quad per divertirsi ad Oropa FOTO

Il freddo è arrivato a Oropa e con esso la realizzazione della pista su ghiaccio naturale. Ma da quest'anno i più piccoli, appassionati del pattinaggio, potranno anche divertirsi su un percorso innevato con i mini quad, oppure scivolando sul bob, sulla slitta, sui gommoni o sui monopattini da neve sul pendio ben innevato predisposto per tutti.

Chi non ha l'attrezzatura potrà noleggiarla in loco. Ideale per famiglie con bambini grazie a personale qualificato presente che supporta soprattutto i più piccoli o chi vuole iniziare a pattinare o ad andare sui quad.

Gli accompagnatori potranno restare vicino a chi pratica il pattinaggio o si diverte sulla neve grazie alla nuova pedana che affianca la pista del ghiaccio e, quando il freddo si fa pungente, è possibile rifugiarsi nel locale circolo dove riscaldarsi davanti a una cioccolata calda o meglio a una coppa dell'amicizia.

I costi sono rimasti invariati ossia 5 Euro per l'accesso di tutto il giorno e 3 Euro per il noleggio pattini. Lezioni di pattinaggio possono essere prenotate e saranno tenute da istruttori di pattinaggio qualificati. Mentre per i mini quad, come già quest'estate, il costo è di Euro 5 per 10 minuti, incluso il materiale didattico per imparare le regole della strada.

La pista è aperta al pubblico tutti i sabati, domeniche e giorni festivi (vacanze natale) dalle 9.30 alle 17 con orario continuato. Il venerdì e il sabato sera aperture speciali con “Disco ice” dalle 20.30 alle 22.30.

Ciaspolate in notturna, in collaborazione con APD Piestro Micca, saranno organizzate al venerdì e/o al sabato sera, soprattutto in occasione del plenilunio dove lo spettacolo della natura illuminata dalla luna piena emoziona tutti i partecipanti. Dopo la ciaspolata rinfresco con bevande calde, salumi, formaggi e dolci.

Per informazioni è possibile consultare la pagina facebook: Pattinaggio Oropa oppure telefonare ai numeri: 333 1141448 - 346 5764461.