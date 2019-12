Incidenti domestici - Caffè del Benessere Cossila San Grato

Giovedì 12 Dicembre Roberta Chigione, Assistente Sanitaria del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Biella, terrà una relazione nel salone del Nuovo Oratorio della Parrocchia di Cossila San Grato, Biella, nell’ambito del Caffè del Benessere, organizzato dall’Associazione ANZITUTTO in collaborazione con Parrocchie Valle Oropa, Bar Cossila San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, col supporto della 3Bi - Biblioteca Biomedica Biellese sugli incidenti domestici.

Essi rappresentano un problema di rilievo per la sanità pubblica: disabilità, sofferenza, calo della produttività sono alcuni degli aspetti legati a questo tema. Secondo l’OMS sono causa importante di morbosità e di mortalità nella maggior parte dei Paesi industrializzati, non risparmiando alcuna fascia di età pur interessando soprattutto quella pediatrica e gli anziani. Ovviamente in questa sede si farà riferimento soprattutto alla prevenzione di quelli che riguardano persone anziane anche se possono essere coinvolti, visto il loro ruolo di sorveglianza di bambini in quanto nonni, anche in quelli che avvengono in età pediatrica.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella si propone di diffondere la cultura della sicurezza domestica al fine di prevenire gli incidenti che si possono verificare in una abitazione.L'incontro si concluderà col tradizionale "Caffè" offerto dagli organizzatori.