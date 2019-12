Continua l'incanto del "Natale nel cuore di Biella" con gli appuntamenti dell'Immacolata

Prosegue il ricco calendario di Natale nel Cuore di Biella, organizzato dal Comune di Biella, pro loco di Biella Valle Oropa, Confesercenti del Biellese e Noi del Piazzo.

Nel week end dell'Immacolata tanti appuntamenti appuntamenti a non finire parendo dalla passeggiata in Pony ai giardini Zumaglini di sabato 7 dicembre, la possibilità di fare un giro in pista di pattinaggio o sul trenino di Babbo Natale, il mercatino degli Gnomi della Lana e la presenza della casetta di Babbo Natale al Duomo. Inoltre sabato si potrà:

Giocare con i Giochi dei nonni: oltre 50 giochi per i bambini in via Italia dalle 15. Un percorso ludico culturale di giochi in legno della tradizione popolare, realizzati artigianalmente a mano secondo gli schemi di una volta, a riproduzione fedele dei giochi dei nostri antenati;

Alle 16,30 fare un salto allo spettacolo del Mago Ale in piazza Santa Marta. Lo spettacolo del Mago Ale, professionista biellese che farà divertire grandi e piccini. Il mago barbuto dalle mille risorse, riuscirà a stupire con semplici trucchi di magia e grandi trucchi di "prestidigitazione" coinvolgendo bambini e adulti nel suo spettacolo.

La casetta di Babbo Natale sarà al Duomo anche domenica 8 dicembre e anche il trenino di Babbo Natale è pronto a far fare un giro per le vie di Biella. Ma tante altre sorprese aspettano grandi e piccoli a Biella il giorno dell'Immacolata:

Alle 15 in piazza Cisterna Voci di Natale, con Cuorincoro, Voceversa e "Gospel e dintorni" di Vercelli;

Il Trampoliere Babbo Natale in piazza Duomo alle 16. Un artista eclettico travestito da Babbo Natale percorrerà le vie del centro sulle sue lunghe leve salutando i bambini e donando dolci caramelle;

La Neve dal campanile in piazza Duomo alle 17. Dopo il suono delle campane, della sofficie neve scenderà dal campanile di piazza Duomo come simbolo ben augurante per il prossimo Natale;

E per finire c'è il Concerto dell'Immacolata della banda musicale G.Verdi Città di Biella nella chiesa di San Filippo alle 21.

Dentro i cancelli del Santuario di Oropa aspetta il Mercatino degli hobbisti di Natale.