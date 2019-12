Agricoltori Coldiretti Vercelli e Biella scendono in piazza per la manifestazione "Bogia Piemunt"

Migliaia di agricoltori provenienti da tutte le province del Piemonte, da nord a sud, scenderanno in piazza a Torino mercoledì 11 dicembre 2019 dalle 10 e sfileranno per le vie del centro, partendo da piazza Vittorio Veneto, percorrendo via Po ed arrivando in piazza Castello per chiedere a gran voce alla Regione un’altra velocità per l’agricoltura piemontese.

Anche gli agricoltori delle province di Vercelli e di Biella parteciperanno con il presidente Paolo Dellarole e il direttore Francesca Toscani. Saranno con loro il presidente di Coldiretti Piemonte, Roberto Moncalvo, il Delegato Confederale, Bruno Rivarossa, l’intera Giunta di Coldiretti Piemonte e tutti i direttori delle federazioni provinciali.