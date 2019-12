A Cossato in Piazza Chiesa arrivano le Pigotte dell'Unicef

Due domeniche di dicembre con il Comitato Provinciale di Biella dell'Unicef. Domenica 8 e 15 dicembre dalle 14 alle 17 il Comitato sarà a Cossato in Piazza della Chiesa con le sue tradizionali Pigotte.

La Pigotta è la bambola di pezza dell’Unicef, una bambola speciale che salva la vita a tanti bambini e le Pigotte sono tante e uniche: nascono dalla creatività dei Volontari Unicef.

Il Comitato Provinciale Unicef di Biella ha il suo laboratorio a Cossato in Piazza del Mercato dove un numeroso gruppo di signore di varie età si incontrano tutti i lunedì per la realizzazione delle nostre bellissime Pigotte. Non ce n’è una uguale all’altra e realizzate con cura e maestria grazie alle nostre care Volontarie, alle quali va un sentito ringraziamento. Una Pigotta adottata è la vita di un bambino salvata.