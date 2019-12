Dal Nord Ovest - Truffa una ragazza con due biglietti fantasma del concerto di Jovanotti

Ha messo in vendita due biglietti per uno dei concerti di Jovanotti e una giovane caresanese ha offerto 150 euro per assicurarseli. Solo che era tutta una truffa. E i biglietti non sono mai arrivati a destinazione.

La giovane vittima, che voleva andare al concerto di Jovannotti con il suo fidanzato ma non aveva trovato i biglietti che erano andati tutti venduti navigando in internet, si è accorta che su un sito c’era una persona che metteva in vendita due biglietti per il concerto, asserendo di non poter partecipare a causa di un imprevisto problema di lavoro. La ragazza ha quindi contattato la persona offrendo la somma di 150 euro che è stata poi versata su una postpay, con la promessa di ricevere dopo poco i 2 biglietti. Nel frattempo sono passati i giorni ma i biglietti non sono mai giunti e nonostante la vittima abbia cercato di contattare il venditore, questi non si è più fatto reperire.

Alla donna non è rimasto che denunciare l’accaduto ai carabinieri di Stroppiana che hanno svolto immediate indagini riuscendo a smascherare il truffatore, un 21 enne di Catania, già noto per aver commesso molteplici reati della medesima indole.

P.S. è stato deferito alla Procura della Repubblica di Vercelli per truffa aggravata.

L’invito che viene rinnovato è quello di fare molta attenzione negli acquisti on line, evitando di cadere nei cd. specchietti per le allodole, poiché inviare del denaro a degli sconosciuti senza tutelarsi (es. pagamento paypal) può portare ad essere vittime di truffe.