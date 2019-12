Dal Nord ovest - Frontale tra due auto: entrambi i conducenti trasportati in ospedale

Frontale tra due auto a Gattinara in corso G. Garibaldi. Il sinistro è successo poco fa e a scontrarsi, per cause ancora da accertare, sono 2 auto: una Fiat Panda e una Kia Picanto. I due conducenti, un'anziana e un uomo del posto, sono stati estratti dai veicoli grazie al personale del 118 e all'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia e Romagnano Sesia. Non si conosce la gravità delle ferite per i guidatori che son stati trasportati al DEA di Novara. Presenti per i rilievi del caso e la gestione della viabilità i carabinieri di Gattinara e il radiomobile di Borgosesia.