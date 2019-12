Penne Nere candelesi di nuovo in lutto: È "andato avanti" Tino Marangoni

Nuovo lutto per Candelo e i suoi Alpini: a pochi giorni di distanza dalla scomparsa dell'83enne Luigi Torrione, segretario per oltre 30 anni delle Penne Nere candelesi, ieri 5 dicembre è mancato il socio fondatore del gruppo, Tino Marangoni.

Molto conosciuto in paese, Tino si è spento all'età di 82 anni. Ad annunciare la sua morte la moglie Graziella Trapella, la figlia Cristina con il marito Vanni e Aurora, i nipoti Serenella, Isabella, Davide e Daniela. Il rosario sarà recitato alle 19,30 di questa sera nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo. Il funerale sarà invece celebrato domani mattina, alle 11,15 nella chiesa parrocchiale di San Pietro. Dopo la funzione religiosa il caro Tino sarà tumulato nel locale Cimitero.