La "Biella Bene" nel mirino del trading online: una dozzina di biellesi perdono quasi un milione di euro

Il trading online miete vittime tra la "Biella Bene". 910 mila euro persi in questo ultimo anno per una dozzina di biellesi. L'operazione-truffa più significativa è stata messa a segno ad un professionista al qual sono stati sottratti ben 370 mila euro.

"Un numero comunque destinato a salire -precisa l'ispettore Andreotti della polizia postale- visto che sono ancora in molti a dover sporgere denuncia in questura. Indagini portate avanti in collaborazione con le polizie europee anche a fronte della destinazione del denaro dirottato su banche dell'Est. Il sistema è semplice, tramite contatti quasi sempre telefonici, da numeri italiani con persone che parlano perfettamente la nostra lingua. Inizialmente i truffatori propongono investimenti contenuti ma dalla resa che può arrivare fino al 120%.

In un secondo momento vengono richiesti investimenti importanti per diverse decine di migliaia di euro. A quel punto, purtroppo, il gioco è fatto e gli investitori svaniscono nel nulla insieme ai soldi. "Una truffa questa -commenta il questore Alfredo Nicola Parisi- che tocca tutte le fasce d'età, laureati e professionisti compresi. A tutti chiedo di rivolgersi sempre alle forze dell'ordine quando si viene contattati da qualcuno che non si conosce, anche se fingono di appartenere a società conosciute".